Капитан армии обороны Израиля в восторге от ВСУ: назвал три причины успеха
Украинская армия успешно отвоевывает оккупированные территории. Все дело в выборе удачной тактики и неожиданных военных решений.
Об этом в эфире 24 канала рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, Россия проигрывает Украине во всех стратегических аспектах.
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Три принципа успеха
Тамар убежден, что успех ВСУ состоит в трех принципах:
- накопление резервов и ресурсов на определенном отрезке фронта с тем, чтобы в правильный момент использовать их для достижения максимальных усилий;
- координация и взаимосвязь между разными типами войск и подразделениями;
- обеспечение военных всем необходимым: от продуктов питания и медикаментов до горючего и вооружения.
Военный подчеркивает, что в последние 8 лет в украинской армии произошла настоящая революция.
Этот военный конфликт показывает, что в Украине все три аспекта поставлены на очень высоком уровне. В то же время, они являются ахиллесовой пятой для армии России. Они ничего из этого не умеют,
– прокомментировал Тамар.
Григорий Тамар отметил успех тактики ВСУ: смотреть видео
Тамар похвалил тактику ВСУ
Тамар обратил внимание, что Генштаб ВСУ во главе с Валерием Залужным выбирает самые неожиданные для России направления наступательных действий. А когда эти направления не имели эффекта неожиданности, как в Херсоне, командование армии выбирало отнюдь не прогнозируемые инструменты достижения целей.
Например, они не проводили возле Херсона лобовые столкновения, которые непременно привели бы к большим жертвам. А нарушив линии коммуникации, истощали российские группировки до состояния небоеспособности,
– добавляет Тамар.
Нестандартный подход, выбор неожиданных тактических приемов, выбор неожиданных направлений для контрнаступательных действий – благодаря этому, по мнению Тамара, у украинской армии сейчас есть значительные преимущества.
Военный убежден, что и в будущем мы увидим очень интересные тактические военные шаги, которые непременно приведут к победным результатам.
Об успехах украинского контрнаступления: подробнее
- Украинские военные взрывают казармы, склады с боекомплектами и скопление техники оккупационного войска в районе Кременной. На Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне.
- Российские окупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу ни дополнительную технику, ни личный состав для усиления подразделений. Все заезды контролируют ВСУ.
- Украинская армия не прекращает освобождать территорию клочок за клочком. А с приближением заморозков украинские защитники смогут воспользоваться климатическими изменениями в свою пользу.