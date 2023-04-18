Россия может что-нибудь предложить Китаю: поможет ли Пекин Кремлю летальным оружием

Риск передачи китайского оружия в Россию действительно существует. Однако пока нет никаких доказанных фактов, что Пекин начал такие поставки.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. По его словам, западные разведки не раз говорили о такой угрозе. Однако пока нет конкретных данных, которые позволили бы обвинить Китай.

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Как Китай может поставлять оружие в Россию

Как отметил Каракуц, Китай уже мог поставлять компоненты двойного назначения, которые затем используются в российских беспилотниках или другой технике. Это позволяет получать важные запчасти, которые не удается приобрести из-за санкций ЕС и США.

Несмотря на это, ничто не мешает Китаю поставлять оружие России через третьи страны. Это можно сделать, условно, через КНДР, Иран, Беларусь или ту же Мьянму – другие авторитарные режимы, поддерживающие Россию.

Вот такие визиты, как приезд министра обороны Китая в Россию, демонстрируют, что Москва может что-нибудь предложить Пекину. Это технологии производства атомных лодок или определенные арктические проекты,

– отметил Каракуц.

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Также Россия сейчас пытается показательно продемонстрировать свою значимость для Китая. В этом контексте следует взглянуть на заявление Путина по Тихоокеанскому флоту. Тот начал рассказывать, что отдельные компоненты морских сил могут использовать в любых конфликтах по разным направлениям.

Впрочем, Каракуц сомневается, что за этими словами стоит сигнал, что Россия вмешается в потенциальную войну Китая с Тайванем. Для Кремля будет чрезвычайно опасно вступать в прямую конфронтацию с США, Японией, которые поддержат Тайвань.

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