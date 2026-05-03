"Каракурт" имел на борту 8 крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 километров, – ССО

Ракетный катер "Каракурт", который поразили украинские военные, имел на борту крылатые ракеты "Калибр". Их дальность составляла до 2 000 километров.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что рассказали в ССО о поражении "Каракурта"?

В ССО отметили, что малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и 8 крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2 000 километров.

Корабль длиной 67 метров также был оборудован зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования,

– рассказали военные.

В Силах специальных операций также подчеркнули, что, предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников.

Справочно! Малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 "Каракурт" – это российские многоцелевые корабли ближней морской зоны (3-й ранг), отличающиеся высокой ударной мощностью, малым водоизмещением (около 800 – 870 тонн) и стелс-технологиями. Они вооружены крылатыми ракетами "Калибр" или "Оникс", оснащены автоматической пушкой АК-176МА и комплексами ПВО, при длине 67 метров и скорости до 30 – 35 узлов.

Какие последствия атаки на порт Приморск?

В ССО отметили, что пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы Северо-Запада страны-агрессора, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические способности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага в ведении войны против Украины", – объяснили военные.

Защитники также объяснили, что подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ГПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1 000 километрах от северной границы Украины.

Что известно об атаке на Ленинградскую область России

Российские СМИ сообщали об атаке на Ленинградскую область утром 3 мая. Очевидцы писали об ударе по порту в Приморске, пожаре и поражении нефтеналивного причала и ЗРПК "Панцирь".

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные успешно атаковали российский ракетный корабль "Каракурт" и другие объекты в порту Приморск. В частности, повреждения получили сторожевой катер, танкер и инфраструктура нефтеналивного порта.

Примечательно, что на фоне атак на Ленинградскую область в некоторых районах Эстонии и Латвии объявляли воздушную тревогу. Предупреждение было отменено после проверки воздушного пространства, угрозы не зафиксировали.