"Карантинное" приветствие Зеленского, огуречный протест и "призрак" Греты Тунберг: фото дня

26 апреля 2020 года – 34-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас эту черную дату дополнили антикарантинные протесты и природные катаклизмы.

Кулак Зеленского



Владимир Зеленский наградил ликвидаторов-2020 / Фото ОП

26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону, где принял участие в церемонии чествования ликвидаторов аварии на АЭС, а также вручил награды 22-м работникам ГСЧС, которые уже в наши дни тушили масштабные пожары в Украине. Обратите внимание на фото: Зеленский правильно, по-карантинному – кулак в кулак, приветствует спасателей.

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Огурцами по карантину



Фермеры в знак протеста выбросили огурцы на дорогу / Фото ХМН

На Херсонщине около 300 аграриев провели акцию протеста против закрытия рынков на время карантина. Сначала люди митинговали спокойно, но когда рядом появилась машина одной из известных торговых сетей, они перекрыли трассу и заблокировали движение. Самые радикальные активисты закидали авто огурцами и высыпали овощи на дорогу, потому что продать их якобы они все равно не могут.

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Непослушные немцы



Полиция арестовала протестующих в Берлине / Фото Getty

В Берлине более тысячи человек вышли на протесты из-за карантина в стране. Вели себя в целом спокойно, но нарушали правила пребывания в общественных местах, о чем им несколько раз напомнила полиция. Когда протестанты не выполнили приказ разойтись, правоохранители задержали самых активных и непослушных. Против сотни человек возбуждены дела в связи с административными или уголовными правонарушениями, написала Bild.

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Грета здесь, "Грета" там



"Призрак" Греты Тунберг продолжает протест / Фото Instagram Gretathunberg

Профессиональная протестующая Грета Тунберг продолжает свою экологическую миссию даже во время карантина. Строгая и креативная девочка придумала, как протестовать и не нарушать карантин – она ​​повесила на мосту свою одежду, рядом поставила обувь и табличку, а сама осталась дома – пока ее "призрак" продолжал показательную борьбу.

Климатический кризис все еще продолжается, и мы должны бороться с ним, – написала Грета в Twitter.

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Саранча атакует



Саранча заполонила север Кении / Фото Sven Torfinn, AP

Пока весь мир воюет с коронавирусом, на Африку свалилась еще одна беда – масштабное нашествие саранчи, сообщает BBC. Сейчас размер роев этих насекомых увеличился в 20 раз. Но самое страшное, к сожалению, возможно еще впереди, потому что по прогнозам ООН количество саранчи может вырасти в 500 раз!

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