"Карантинне" вітання Зеленського, огірковий протест і "привид" Грети Тунберг: фото дня

26 квітня 2020 року – 34-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Нині цю чорну дату доповнили антикарантинні протести і природні катаклізми.

Кулак Зеленського



Володимир Зеленський нагородив ліквідаторів-2020 / Фото ОП

26 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону, де взяв участь у церемонії вшанування ліквідаторів аварії на АЕС, а також вручив нагороди 22-м працівникам ДСНС, які вже в наші дні приборкували масштабні пожежі в Україні. Зверніть увагу на фото: Зеленський правильно, по-карантинному – кулак в кулак, вітає рятувальників.

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Огірками по карантину



Фермери на знак протесту викинули огірки на дорогу / Фото ХМН

На Херсонщині близько 300 аграріїв провели акцію протесту проти закриття ринків на час карантину. Спочатку люди мітингували спокійно, але коли неподалік з’явилася машина однієї з відомих торгівельних мереж, вони перекрили трасу і заблокували рух. Найрадикальніші активісти закидали авто огірками й висипали овочі на дорогу, бо продати їх буцімто вони все рівно не можуть.

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Неслухняні німці



Поліція арештувала протестувальників у Берліні / Фото Getty

У Берліні понад тисяча людей вийшли на протести через карантинні обмеження в країні. Поводилися, в цілому, спокійно, але порушували правила перебування в громадських місцях, про що їм кілька разів нагадала поліція. Коли протестанти не виконали наказ розійтися, правоохоронці затримали найактивніших і найнеслухняніших. Проти сотні осіб порушено справи у зв’язку з адміністративними або кримінальними правопорушеннями, написала Bild.

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Грета тут, "Грета" там



"Привид" Грети Тунберг продовжує протест / Фото Instagram Gretathunberg

Професійна протестувальниця Грета Тунберг продовжує свою екологічну місію навіть під час карантину. Сувора і креативна дівчинка придумала, як протестувати і не порушувати карантин – вона повісила на мосту свій одяг, поруч поставила взуття і табличку, а сама залишилася вдома – поки її "привид" продовжував показову боротьбу.

Кліматична криза все ще триває, і ми повинні боротися з нею, – написала Грета в Twitter.

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Сарана атакує



Сарана заполонила північ Кенії / Фото Sven Torfinn, AP

Поки весь світ воює з коронавірусом, на Африку звалилася ще одна біда – масштабне нашестя сарани, повідомляє BBC. Зараз розмір роїв цих комах збільшився в 20 разів. Але найстрашніше, на жаль, можливо ще попереду, бо за прогнозами ООН кількість сарани може зрости в 500 разів!

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