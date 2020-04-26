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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Страшні катаклізми в Україні і Польщі, дивний суботник у Білорусі: фото дня

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      Рятувальники через смог іноді працюють "навпомацки"
      Рятувальники через смог іноді працюють "навпомацки" / Фото ДСНС

      25 квітня 2020 року сайт 24 каналу знову демонструє жахливі світлини катаклізмів. Не тому, що нам так подобається. Звикайте – тепер це буденність…

      Горить Запоріжжя


      Пожежі на Запоріжжі набирають обретів / Фото ДСНС

      Запорізька область, на жаль, "підхопила естафету" від Київщини та Житомирщини. Під Енергодаром на території Кам'янсько-Дніпровського лісництва на величезній територї горять дерева і трава. Почалася пожежа з того, що спалахнула суха підстилка одночасно у кількох осередках, повідомляє ДСНС. Вам це нічого не нагадує? Знову підпали?

      А тим часом: Пожежа у Чорнобильській зоні: як від вогню постраждали рослини і тварини

      Літає Закарпаття


      Вітер зламав дерева на Закарпатті / Фото ДСНС

      Поблизу Мукачевого піднявся дуже сильний вітер зі зливою. Буревій виривав дерева з корінням. Загалом в регіоні знеструмило 11 сіл. Місцеві кажуть – давно такого не було…

      Це жахливо! Чорні руки й обгорілі ноги: пожежник показав наслідки боротьби з вогнем у Чорнобилі – фото 18+

      Палає Польща


      Вертоліт гаcить пожежу в Бебжанському парку / Фото Forsal 

      У Польщі – аналогічні проблеми: триває масштабна пожежа в Бебжанському національному парку. Вогонь уже знищив близько 6 тисяч гектарів. Рятувальники запевняють, що змогли вгамувати пожежу, але залишається ймовірність повторного загорання…

      Тим часом: Польща каже, що український літак привіз їй китайські маски з підробленим сертифікатом

      Працює Білорусь


      Олександр Лукашенко показує, як треба працювати від час епідемії / Фото BelTA/AP

      Тим часом, під проводом "бацьки" Лукашенка своїм антикарантинним життям живе Білорусь. 25 квітня у країні відбувся Загальнонаціональний "республіканський суботник". Лукашенко поїхав у село неподалік від Чорнобиля садити дерева. Разом з ним були високопоставлені чиновники. Хіба вони могли не послухатися президента?!

      Секрет від "Бацьки": "Господь вдарив нас по голові коронавірусом": Лукашенко про причини пандемії

      Нарешті позитив…. І негатив!


      Дніпровська сакура квітне гарно / Фото Інформатор 

      У Дніпрі зацвіла сакура. Дуже красиве видовище! Але, на жаль, незважаючи на карантин, дніпряни вишикувалися у черги, аби зробити фото з чарівними деревами. Причому дистанції переважно не дотримувалися. Та й не всі були в масках…

      Що було на фото 24 квітня: Пожежа в монастирі, обпалені вогнеборці та спалах зірки гімнастики

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Новини Білорусі Новини Закарпаття Фото дня Новини Запоріжжя Пожежа Карантин в Україні 2020 Олександр Лукашенко Новини Польщі Коронавірус COVID-19 Публікації Статті
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