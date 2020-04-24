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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Господь вдарив нас по голові коронавірусом": Лукашенко про причини пандемії

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      Лукашенко вважає, що коронавірус – це кара за неповагу до лісів – 24 канал
      Олександр Лукашенко / Фокус

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що COVID-19 – це покарання білорусам за недбайливе ставлення до лісів. Якби люди поважали природу, наголосив Лукашенко, то їх би не брали жодні віруси.

      Половина білоруської території – це ліси та болота і з повагою потрібно ставитись навіть до останніх, адже це – "здравниці". Про це Лукашенко заявив на нараді щодо проєкту указу "Про ведення лісового господарства і реалізації деревини", інформує Euroradio.

      До теми "Дурість несусвітня": Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах

      Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом, навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом,
      – сказав білоруський президент.

      Зазначимо, що Лукашенко відомий своїми скептичними заявами щодо коронавірусу:

      • Пандемію білоруський президент називав "коронапсихозом".
      • Натомість Лукашенко радив їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Він запевняв, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
      • Лукашенко також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.
      • Президент Білорусі наголошував, що насправді усі летальні випадки – не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

      Що відомо про коронавірус у Білорусі?– Станом на 24 квітня в країні зафіксовано понад 8 тисяч випадків коронавірусу, з них 60 – летальні.
      – Жорсткого карантину в Білорусі не оголошували. Деякі карантинні обмеження ввели 7 квітня у Мінську.
      – У країні відновили навчальний процес.
      – У Білорусі активно готуються до відзначення Дня перемоги 9 травня.
      – Тим часом, в інтернеті вже понад 60 тисяч громадян підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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