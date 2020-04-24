"Господь вдарив нас по голові коронавірусом": Лукашенко про причини пандемії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що COVID-19 – це покарання білорусам за недбайливе ставлення до лісів. Якби люди поважали природу, наголосив Лукашенко, то їх би не брали жодні віруси.

Половина білоруської території – це ліси та болота і з повагою потрібно ставитись навіть до останніх, адже це – "здравниці". Про це Лукашенко заявив на нараді щодо проєкту указу "Про ведення лісового господарства і реалізації деревини", інформує Euroradio.

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Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом, навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом,

– сказав білоруський президент.

Зазначимо, що Лукашенко відомий своїми скептичними заявами щодо коронавірусу:

Пандемію білоруський президент називав "коронапсихозом" .

. Натомість Лукашенко радив їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Він запевняв, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.

Лукашенко також вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.

Президент Білорусі наголошував, що насправді усі летальні випадки – не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

Що відомо про коронавірус у Білорусі?– Станом на 24 квітня в країні зафіксовано понад 8 тисяч випадків коронавірусу, з них 60 – летальні.

– Жорсткого карантину в Білорусі не оголошували. Деякі карантинні обмеження ввели 7 квітня у Мінську.

– У країні відновили навчальний процес.

– У Білорусі активно готуються до відзначення Дня перемоги 9 травня.

– Тим часом, в інтернеті вже понад 60 тисяч громадян підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.