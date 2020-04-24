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      "Господь ударил нас по голове коронавирусом": Лукашенко о причинах пандемии

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      Лукашенко считает, что коронавирус – это кара за неуважение к лесам – 24 канал
      Александр Лукашенко / Фокус

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 – это наказание белорусам за небрежное отношение к лесам. Если бы люди уважали природу, подчеркнул Лукашенко, то их бы не брали никакие вирусы.

      Половина белорусской территории – это леса и болота и с уважением нужно относиться даже к последним, ведь это – "здравницы". Об этом Лукашенко заявил на совещании относительно проекта указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", информирует Euroradio.

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      Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом,
      – сказал белорусский президент.

      Отметим, что Лукашенко известен своими скептическими заявлениями о коронавирусе:

      • Пандемию белорусский президент называл "коронапсихозом".
      • В то же время Лукашенко советовал употреблять масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Он уверял, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.
      • Лукашенко также считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.
      • Президент Беларуси отмечал, что на самом деле все летальные случаи – не от коронавируса, а от хронических болезней.

      Что известно о коронавирусе в Беларуси?– По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировано более 8 тысяч случаев коронавируса, из них 60 – летальные.
      – Жесткий карантин в Беларуси не объявляли. Некоторые карантинные ограничения ввели 7 апреля в Минске.
      – В стране возобновили учебный процесс.
      – В Беларуси активно готовятся к празднованию Дня победы 9 мая.
      – Между тем, в интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Александр Лукашенко Новости Беларуси
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