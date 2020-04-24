"Господь ударил нас по голове коронавирусом": Лукашенко о причинах пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 – это наказание белорусам за небрежное отношение к лесам. Если бы люди уважали природу, подчеркнул Лукашенко, то их бы не брали никакие вирусы.

Половина белорусской территории – это леса и болота и с уважением нужно относиться даже к последним, ведь это – "здравницы". Об этом Лукашенко заявил на совещании относительно проекта указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", информирует Euroradio.

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Лес, как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой даже часто безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по голове коронавирусом,

– сказал белорусский президент.

Отметим, что Лукашенко известен своими скептическими заявлениями о коронавирусе:

Пандемию белорусский президент называл "коронапсихозом" .

. В то же время Лукашенко советовал употреблять масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Он уверял, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.

Лукашенко также считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.

Президент Беларуси отмечал, что на самом деле все летальные случаи – не от коронавируса, а от хронических болезней.

Что известно о коронавирусе в Беларуси?– По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировано более 8 тысяч случаев коронавируса, из них 60 – летальные.

– Жесткий карантин в Беларуси не объявляли. Некоторые карантинные ограничения ввели 7 апреля в Минске.

– В стране возобновили учебный процесс.

– В Беларуси активно готовятся к празднованию Дня победы 9 мая.

– Между тем, в интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.