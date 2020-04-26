Страшные катаклизмы в Украине и Польше, странный субботник в Беларуси: фото дня

25 апреля 2020 года сайт 24 канала снова демонстрирует ужасные фотографии катаклизмов. Не потому, что нам так нравится. Привыкайте – теперь это обыденность…

Горит Запорожье



Пожары на Запорожье набирают обретов / Фото ГСЧС

Запорожская область, к сожалению, "подхватила эстафету" от Киевщины и Житомирщины. Под Энергодаром на территории Каменско-Днепровского лесничества на огромной территории горят деревья и трава. Начался пожар с того, что вспыхнула сухая подстилка одновременно в нескольких ячейках, сообщает ГСЧС. Вам это ничего не напоминает? Опять поджоги?

А тем временем: Пожар в Чернобыльской зоне: как от огня пострадали растения и животные

Летает Закарпатье



Ветер сломал деревья на Закарпатье / Фото ГСЧС

Вблизи Мукачево поднялся очень сильный ветер с ливнем. Ураган вырывал деревья с корнями. Всего в регионе обесточило 11 сел. Местные говорят-давно такого не было…

Это ужасно! Черные руки и обгоревшие ноги: пожарный показал последствия борьбы с огнем в Чернобыле – фото 18+

Пылает Польша



Вертолет тушит пожар в Бебжанском парке / фото Forsal

В Польше-аналогичные проблемы: продолжается масштабный пожар в Бебжанском национальном парке. Огонь уже уничтожил около 6 тысяч гектаров. Спасатели уверяют, что смогли унять пожар, но остается вероятность повторного возгорания…

Тем временем: Польша говорит, что украинский самолет привез ей китайские маски с поддельным сертификатом

Работает Беларусь



Александр Лукашенко показывает, как надо работать во время эпидемии / Фото BelTA/AP

Между тем, под предводительством" бацки " Лукашенко своей антикарантинной жизнью живет Беларусь. 25 апреля в стране состоялся Общенациональный "республиканский субботник". Лукашенко поехал в село недалеко от Чернобыля сажать деревья. Вместе с ним были высокопоставленные чиновники. Разве они могли не послушаться президента?!

Секрет от "Батьки": "Господь ударил нас по голове коронавирусом": Лукашенко о причинах пандемии

Наконец позитив.... И негатив!



Днепровская сакура цветет красиво / Фото Информатор

В Днепре зацвела сакура. Очень красивое зрелище! Но, к сожалению, несмотря на карантин, днепряне выстроились в очереди, чтобы сделать фото с волшебными деревьями. Причем дистанции преимущественно не соблюдались. Да и не все были в масках…

Что было на фото 24 апреля: Пожар в монастыре, обожженные пожарные и вспышка звезды гимнастики