Як живуть українці за кордоном в умовах пандемії: фото, відео
Не всіх українців пандемія коронавірусу змусила повернутися додому. Багато з них залишилися жити за кордоном. Як карантин в інших країнах змінив життя громадян України – читайте в матеріалі 24 каналу.
ОАЕ
Анатолій народився на Вінниччині, але останні 5 років проживає в Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він розповів, що ще 7 квітня він перебував на карантині, який дозволяв виходити на вулицю лише з 6 ранку до 8 вечора, і тільки за покупками до магазину чи аптеки.
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Хлопець пояснив, що саме протягом цього періоду доби відбувалася дезінфекція всього міста. Хімікати розпилювали як дроном, так і автівками.
Також в Арабських Еміратах не можна вийти з дому без спеціального дозволу, який має видати поліція. Анатолій відзначив, що максимальна відстань, на яку можна відійти від місця проживання, це 20 кілометрів. Дозвіл діє лише протягом 4 годин.
Для того, щоб вийти з дому в ОАЕ, потрібно мати спеціальний дозвіл / Скриншот з відео
Необхідно дотримуватися певних умов, щоб зайти в будь-який супермаркет: тримати спеціальну дистанцію, одягати маски та обов'язково мити руки.
Як ви приїдете в супермаркет, за необхідності у вас перевірять температуру, якщо ви бажаєте. Також можуть видати рукавиці. Перед вами простерилізують візок для покупок,
– розповів хлопець.
Всі касири захищені спеціальним склом, який відмежовує їх від покупців.
Українець Анатолій, який проживає в ОАЕ / Скриншот з відео
США
Вікторія Василевська 4 роки назад переїхала зі Львова в Лонг-Айленд, що в штаті Нью-Йорк. Вона повідомила, що це взагалі вважається передмістям Нью-Йорка, тож люди їдуть відпочивати з Нью-Йорку, як за місто.
Втім зазначила, що до ситуації з коронавірусом, людей в парках завжди було багато, але зараз їх значно побільшало.
Якщо Нью-Йорк закритий, і люди там взагалі не виходять з своїх квартир, то у нас тут не закривають. Парки тут просто переповнені, дуже багато спортсменів з'явилося на вулицях, всі намагаються тримати дистанцію,
– відзначила Вікторія.
Дівчина розповіла, що обов'язково для того, щоб піти в магазин, вона і одягають маски й рукавички. Втім, не всі жителі дотримуються цього правила.
В супермаркетах Лонг-Айленда можна побачити людей без масок / Скриншот з відео
За словами Вікторії, карантин дав можливість проводити більше часу разом. "Ми ще більше почали присвячувати час своєму тілу, тому що зараз з'явилося більше часу – менше відмазок. Зараз, наприклад, ми сіли на розвантажувальний тиждень щодо їжі", – розповіла українка.
Вікторія Василевська зі своєю родиною / Скриншот з відео
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