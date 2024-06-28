Враг пытается прорвать оборону Часового Яра и давит на Торецк: карта боевых действий 28 июня

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу. Силы обороны отражают атаки российских захватчиков, уничтожая личный состав и десятки единиц техники и оружия.

Так, за прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений. Также враг обстреливал территорию Украины, используя ракеты различных типов, авиабомбы, артиллерию. Кроме того, около 1300 раз враг атаковал дронами-камикадзе различных типов.

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Какая ситуация на фронте

Нароссийские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего произошло 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

НаСилы обороны отбили 12 атак врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного Харьковской области, а также Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

Наукраинские воины отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Копанки Харьковской области, Невское и Макеевка Луганской области, а также в районе Терны и Торское Донецкой области. НаСилы обороны отбили 9 атак российских оккупантов. В частности, боевые действия продолжались вблизи Спорного, Раздоловки и Выемки Донецкой области. Наукраинские защитники остановили 7 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области.

Оккупанты давят на Часов Яр: смотрите на карте

Навраг совершил 27 безуспешных атак в районах населенных пунктов Зализное, Северное, Нью-Йорк, Торецк и Дружба. НаВСУ отбили 32 атаки. Враг пытается давить вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Новоселовки Первой, Карловки, Уманского Донецкой области.

Россияне наступают на Покровском направлении: смотрите на карте

НаСилы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где российские оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону украинских защитников. Нароссийские захватчики совершили 4 безуспешных штурма позиции ВСУ в районе Константиновки. Напроизошло 2 боевых столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Оккупанты атакуют на Ореховском направлении: смотрите на карте

Нароссийские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 11 безуспешных атак на этом направлении.