Кардиналы начали новый этап голосования за Папу Римского

В Ватикане 8 мая начался второй день конклава. Поскольку кардиналы во время первого голосования не смогли избрать нового Папу Римского, сегодня начался новый этап.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Важно Кардиналы выбирают нового Папу Римского: как проходит конклав и что происходит в Ватикане

В Ватикане началось новое голосование

В среду, 7 мая, в Ватикане состоялся конклав. Однако 133 кардинала не смогли избрать нового Папу Римского во время первого голосования, о чем свидетельствовал черный дым, который поднялся над Сикстинской капеллой.

Сегодня, 8 мая, в Сикстинской капелле в 08:30 по местному времени начался новый этап голосования за избрание нового Папы Римского.