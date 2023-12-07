"Он – самый умный джентльмен": экс-глава МИД Австрии, что живет в России, поблагодарила Путина

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью поделилась некоторыми деталями своей жизни в России. Также она поблагодарила Путина за возможность "свободно" проживать и действовать на территории страны-агрессора.

Пока Карин Кнайсль проживает в Санкт-Петербурге, где работает в аналитическом центре G.O.R.K.I. До этого она проживала в селе под Рязанью, но, по всей видимости, это ей не очень понравилось.

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Путин (не) джентльмен

Журналист Стив Розенберг спросил Карин Кнайсль, не является ли переезд в Россию легитимизацией вторжения, войны и внутренних репрессий. На это экс-председатель австрийского МИД ответил, что никогда не сталкивался с таким. Она даже добавила, что получила определенную академическую свободу, которой у нее не было во время работы в ЕС.

После этого журналист решил привести пример женщины, которую посадили за замену ценников в магазине на антивоенные лозунги. Кнайсль ответила, что не имеет к этому никакого отношения. Она отметила, что речь идет о ней, и сразу после этого поблагодарила Россию за возможность работать там. Редактор во время разговора обратил внимание и на фото экс-главы МИД с Владимиром Путиным. Он спросил – каким же человеком является российский президент? Кнайсль же назвала его "самым умным джентльменом".

Он самый умный джентльмен, с акцентом на джентльменстве – а я встречала таких… В том смысле, в котором Джейн Остин писала в "Гордости и предубеждении" об опытном джентльмене, он соответствует этому стандарту,

– рассказала Кнайсль.

Сразу же интервьюер отметил, что вторжение в другую страну трудно назвать джентльменским поступком, но Карин Кнайсль возразила, отметив, что и Тони Блэр или Дэвид Кэмерон "были вовлечены своими правительствами в военные действия".

Что известно о Карине Кнайсле

Карин Кнайсль с 2017 по 2019 год был главой МИД Австрии. Она прославилась тем, что в 2018 году на своей свадьбе танцевала с президентом России Владимиром Путиным. Бывшая дипломат входила в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть". Она в 2021 году была там независимым директором.

Оставила Кнайсль совет в мае 2022 года спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Она сбежала в Россию. Сообщалось, что сначала она поселилась в селе Петрушово, что в Рязанской области. Интересно, что это Богом забытое место – даже пропагандисты утверждали, что властям плевать на этот населенный пункт. Конечно, долго экс-председатель МИД Австрии там не задержалась и переехала в Санкт-Петербург, где возглавила центр The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues.

Сама же бывшая министр утверждает, что ей угрожали убийством, а также "фактически запретили" работать в Австрии. Она убеждает, что не понимает, почему ее называют "российским шпионом".