Карлсон назвал слова Путина "тупыми": в Кремле в свою очередь "похвалили" американца

Такер Карлсон поделился своими впечатлениями после интервью с Путиным. Американский журналист откровенно раскритиковал российского диктатора. В Кремле удивили реакцией.

Так, рассказывая о “пережитом” во время разговора с российским президентом, Карлсон признался, что некоторые слова Путина показались ему "тупыми".

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Путин повел себя "по-детски"

Американский пропагандист имел в виду попытку главы Кремля "очернить Украину", в частности обозвав ее граждан – нацистами.

Сам термин "денацификация", которую Путин назвал одной из причин вторжения на территорию суверенного государства, Карлсон так и не понял. Он сказал, что "денацификация" – "одна из самых тупых вещей, которую он когда-либо слышал".

Кроме того, Такер заметил, что называть нацистом кого-то в 2024 году нелепо, ведь на сегодня никакого нацистского движения не существует. Пропагандист подчеркнул, что Путин может не любить украинских националистов, но обвинять их в "нацизме" – это "очень по-детски".

Не понимает, но слушает

У Путина отреагировали на высмеивание. И попытались оправдать американского пропагандиста. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Карлсон – американский журналист со своим мировоззрением. Никто не имел целью его в чем-то убеждать.

Однако, в отличие от других, похвалил Песков Карлсона, тот, мол, пытается выслушать разные точки зрения и представить их своим слушателям.

Да, он американец, многого не понимает, но он слушает,

– отметил пресс-секретарь Путина.

Интервью Карлсона и Путина: что известно