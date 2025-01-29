Могла ли команда Байдена готовить покушение на Путина: что не так с этой версией

Известный своими пророссийскими взглядами американский журналист Такер Карлсон утверждает, что команда экс-президента США Джо Байдена пыталась убить диктатора Владимира Путина. Однако такой "инсайд" вряд ли может быть правдивым.

Байден никогда в карьере не хотел брать на себя ответственность за принятие сложных решений. Поэтому, вероятнее всего, этот вброс был личной инициативой Карлсона. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что американский журналист мог преследовать несколько целей.

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Почему Байден не способен пойти на такой шаг

Политолог объяснил, что Джо Байден – очень осторожный политик. Об этом свидетельствует, в частности, ситуация многолетней давности.

В 2011 году американские спецслужбы нашли международного террориста Осаму бен Ладена и принимали решение о его ликвидации. Собралась ситуативная комната, только двое воздержались от решения. Среди них и был на тот момент вице-президент Байден.

Он не хочет брать на себя ответственность за сложные и рискованные решения,

– отметил Фесенко.

Это также подтверждают его колебания относительно отмены запрета на удары дальнобойным оружием по России, предоставления некоторого вооружения и принятия определенных решений в НАТО. У Байдена такой стиль, поэтому его команда вряд ли могла готовить покушение на Путина.

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Зачем Карлсон обвинил Байдена

Соответственно Такер Карлсон придумал такой бред по нескольким причинам:

привлечь к себе внимание;

покритиковать Байдена, что очень модно у трампистов;

заодно дать повод российской пропаганде.

У меня большое подозрение, что Такер Карлсон после своего знаменитого интервью с Путиным уже содержится за счет российских властей. Он получает дополнительные бонусы за подыгрывание российской пропаганде,

– предположил Владимир Фесенко.

Кроме этого, есть еще дополнительная цель: отвлечь внимание от попытки покушения на руководителя Rheimetall. Это стиль российских спецслужб. Ранее они пытались отравить семью Скрипалей и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который помогал поставлять оружие в Украину.

Сейчас же россияне взялись за Rheimetall – крупнейший военно-промышленный концерн Германии, который помогает Украине и имеет планы совместного производства оружия. Поэтому это был сигнал, мол, "те, кто вооружают Украину, могут случайно стать жертвой".