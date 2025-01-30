Циничная двусмысленность: на что указывает заявление Карлсона о "попытке Байдена убить Путина"

Американский ведущий Такер Карлсон утверждает, что якобы администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина. Однако Карлсон не предоставил никаких доказательств.

В разговоре с 24 Каналом политолог Александр Морозов рассказал, на что может намекать американский ведущий, который заявил, что Байден вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном готовили ликвидацию российского диктатора. Кстати, в феврале 2024 года глава Кремля дал большое интервью Карлсону.

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Какая цель заявления и чем выгодна России

Такер Карлсон поддерживает нового президента США Дональда Трампа. Политолог предположил, что, возможно, таким образом ведущий хотел показать Путину от имени Трампа, что план с убийством реальный.

Американский ведущий сделал нетривиальный ход, который можно рассматривать, как форму борьбы новой администрации президента США со старой. К тому же самому Путину выгодно, чтобы распространялась мысль о том, что враги хотят его убить, ведь это будет повышать интерес к нему.

Мне кажется, что Карлсон набрасывает шайбу на клюшку Путину, чтобы кремлевская пропаганда смогла сделать какой-то удар и сказать, мол, посмотрите это же подтверждение,

– сказал Морозов.

Теперь российские пропагандистские СМИ смело пишут, мол, американский журналист подтвердил, что планировалось убийство Путина, или, что экс-госсекретарь США был инициатором убийства президента России. Хотя на самом деле никакого подтверждения нет.

Это сыграло на руку Кремлю,

– отметил политолог.

Впрочем, есть другая сторона этого заявления. Градус ненависти к российскому диктатору поднимается. Все в один голос говорят, что пока Путин у власти Россия будет вести войну. На этой почве вокруг политического статуса Путина начинает формироваться мнение, если бы диктатор внезапно умер, то миллиарды людей выдохнули бы с облегчением.

Морозов подытожил, что заявление Карлсона в очередной раз подтверждает, что мы живем в эпоху чудовищной двусмысленности и опасного цинизма.

Рупор российского диктатора Дмитрий Песков, из уст которого преимущественно звучит ложь, говорит, что "непроверенной информации лучше не верить". Однако отметил, что российские специальные службы на постоянной основе гарантируют безопасность главе государства.

В то же время депутаты госдумы планируют направить запрос ООН с требованием объяснить ситуацию. В Офисе Президента Украины считают, что таким образом американский ведущий решил поднять просмотры своих подкастов.