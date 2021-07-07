В Карпатах авто слетело в обрыв: водитель и все пассажиры погибли

В ДТП на Прикарпатье 7 июля погибли 4 человека. Трагедия произошла в Яремче, автомобиль Volkswagen Tiguan слетел с дороги в обрыв.

Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области сообщила, что "в настоящее время полиция на месте происшествия, устанавливает обстоятельства аварии и персональные данные 4 погибших". По данным правоохранителей, "7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП".

Обратите внимание На Прикарпатье пьяный мужчина насмерть сбил байкершу и хотел "порешать на месте"

Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось 4 человека: 3 мужчин и женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители "устанавливают также возраст и место жительства погибших".

ДТП в Украине: последние новости

На Киевщине 6 июля автомобиль Geely на немалой скорости наехал на отбойник. Тот буквально прошел сквозь весь салон. К счастью, водитель легковушки чудом выжил.

В Кривом Роге патрульные 5 июля влетели в автомобиль Mazda. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 3 человека.

В Киеве 4 июля произошло масштабное двойное ДТП: автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП. Пострадали женщина и 2 детей.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших.