В Карпатах ударил 16-градусный мороз: как выглядит заснеженная вершина горы Пип Иван

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 16 градусов мороза. В результате тумана видимость ограничена.

На кадрах видно, что высокогорье сильно заснежило, информирует 24 Канал. Впервые там выпал снег еще 8 октября.

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Ударило 16 градусов мороза

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что к утру 26 ноября на горе Поп Иван Черногорский наблюдается туман – видимость до 50 метров.

На 08:25 на горе Поп Иван Черногорский облачно, северный ветер со скоростью 15 метров в секунду, температура воздуха -16,

– информируют спасатели.

Непогоду прогнозируют почти во всех регионах

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на 26 – 27 ноября синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.

В областях ожидаются метели и снег, в некоторых местах – мокрый снег и дождь. Осадки могут вызвать сугробы и гололед на дорогах.

Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и, по возможности, пересидеть выходные дома, а особенно не планировать дальних путешествий и, в случае необходимости, вместо собственного автотранспорта воспользоваться общественным, чтобы не создавать пробки на автодорогах,

– сообщили спасатели.

Ухудшение погодных условий в Украине