Россияне продолжают наступательные действия. Покровское направление до сих пор остается самым горячим.

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где происходят бои на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 4 атаки россиян.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 8 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 9 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Ореховском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 2 вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

