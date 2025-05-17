Враг активно атакует сразу на пяти направлениях: карта боевых действий 17 мая

Россия продолжает пытаться пробиться сквозь оборону украинских защитников чуть ли не на всех участках фронта. Только за минувшие сутки произошло 145 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

Враг атакует на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

Оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции украинских военных.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.

Россияне 19 раз атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Богатыря и Зеленого Поля.

Россияне активно атакуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за минувшие сутки на фронте было ликвидировано 910 оккупантов. В то же время общие потери врага уже превысили 972 тысячи бойцов.