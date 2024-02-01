Россияне увеличили количество штурмов на фронте: карта боевых действий на 1 февраля

Украинские защитники уже 708 сутки борются против широкомасштабной агрессии России, изгоняя врага с временно оккупированных территорий нашего государства. В то же время противник не прекращает активно штурмовать фронт.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменился фронт на Востоке Украины

Нанаши защитникиврага возле Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отбили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте

Наукраинские воиныпротивника в районах Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

НаСилы обороныоккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россия пытается окружить Авдеевку: смотрите на карте

Наукраинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где

Украинская армия сдерживает россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

Наукраинские защитникиоккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Оккупанты штурмовали позиции Украины возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

НаСилы обороныпротивника севернее Приютного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

ВСУ отбили атаки возле Приютного: смотрите на карте

Какова ситуация на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник прибег к трем попыткам штурмовых действий. Ни одна из них успеха не имела. Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 5 артиллерийских средствах, 1 складу боеприпасов и 4 средствах противовоздушной обороны противника.