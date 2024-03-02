Россияне активизировались на Новопавловском направлении: карта боевых действий за 2 марта

Украинская армия 738 сутки обороняется от российских захватчиков, несмотря на значительное давление, которые оказывают оккупанты. Россияне активизировали свои значительные штурмы на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанашипротивника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

Наили обороныпротивника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага возле Андреевки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Враг штурмовал позиции в районе Бердичев: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где врагпытался прорвать оборону наших войск.

Россияне атаковали в районе Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Как изменился фронт на других направлениях

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. НаСилы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.