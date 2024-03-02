Россияне активизировались на Новопавловском направлении: карта боевых действий за 2 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская армия 738 сутки обороняется от российских захватчиков, несмотря на значительное давление, которые оказывают оккупанты. Россияне активизировали свои значительные штурмы на Новопавловском направлении.
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел. На Лиманском направлении наши воины отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.
Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на картеНа Бахмутском направлении Сили обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
ВСУ отбили атаки врага возле Андреевки: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Враг штурмовал позиции в районе Бердичев: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне атаковали в районе Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средствах, 3 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.