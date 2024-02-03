Россия активно пытается окружить Авдеевку: карта боевых действий за 3 февраля

Украинские защитники уже 710 сутки защищают территорию нашего государства от захватчиков, выгоняя их с оккупированных территорий. В то же время враг не прекращает атаковать Украину, в частности, пытается окружить Авдеевку в Донецкой области.

За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Наотраженовозле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Силы обороны отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

Наукраинские воиныоккупантов в районе Тернов Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

НаСилы обороныпротивника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

Враг атаковал возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

Наукраинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где

ВСУ сдерживает наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте

Наукраинские защитникиоккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Атака россиян возле Золотой Нивы отбита: смотрите на карте

Что происходит на Юге

НаСилы обороныпротивника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Россияне атаковали в направлении Работиного: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил. В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 складах боеприпасов и 1 артиллерийском средства противника.