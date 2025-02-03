Враг давит на Покровском направлении, атакует возле Купянска: карта боевых действий 3 февраля
Продолжаются 1076 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. В общем, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, потери россиян составили 1,3 тысячи человек.
Силы обороны наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло 2 вражеские атаки в районе населенного пункта Гатище.
На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая.
Враг наступает возле Загрызово: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 8 раз неподалеку Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.
Противник приближается к Ямполовке: смотрите на карте
На Северском направлении враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки, успеха не имел.
На Краматорском направлении состоялось 2 штурмовых действия в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр.
На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Торецка и Крымского.
Россияне давят на Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов.
Оккупанты атакуют Успеновку: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 1 вражеский штурм в районе Константинополя.
На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское захватчики совершили 1 бесполезный штурм позиций наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника.