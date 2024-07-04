Более 150 штурмов на фронте, горячие бои в Донецкой области: карта боевых действий на 4 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны уже 861 сутки сдерживают продвижение российской армии на фронте. Однако враг не прекращает массированно штурмовать позиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 158 боевых столкновений. Кроме того, агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них – из реактивных систем залпового огня.
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Что происходит на Восточном фронтеНа Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В целом здесь произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
ВСУ отбили атаки врага возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.
Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши войска помешали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.
Возле Макеевки были бои: смотрите на картеНа Северском направлении Силами обороны отбито 5 атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.
Силы обороны отбили атаки возле Спорного: смотрите на картеНа Краматорском направлении
ВСУ остановили попытку врага прорвать оборону возле Часового Яра: смотрите на картеНа Торецком направлении агрессор значительно активизировался – совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.
Враг активизировался возле Нью-Йорка: смотрите на картеНа Покровском направлении наши защитники отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак.
Силы обороны отбили атаки возле Новоалександровки: смотрите на картеНа Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковиевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.
ВСУ сдерживают россиян возле Георгиевки: смотрите на карте
Какая ситуация на ЮгеНа Времовском направлении противник совершил 3 штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.
Враг совершил штурмы возле Константиновки: смотрите на картеНа Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение возле Работино на Запорожье.
Россияне атаковали возле Работино: смотрите на картеНа Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все 4 атаки россиян успеха не достигли.
Достигли ли успеха оккупанты на других направленияхНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.
Какие потери нанесли врагу Силы обороны
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
За сутки, прошедшие, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.