10 боестолкновений на Харьковщине и более 50 – возле Покровска: карта боевых действий на 4 июля

Война в Украине продолжается полномасштабная война. Ежедневно россияне пытаются оккупировать больше наших земель, но в большинстве случаев терпят поражение. Силы обороны используют все методы, чтобы защищать государство.

За прошедшие сутки на передовой произошло 148 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 4 июля

За прошедшие сутки российская армия осуществила два ракетных и 67 авиационных ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Также оккупанты применили 3786 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях защитники отбили 16 атак россиян. Враг нанес 11 авиационных ударов и 333 артиллерийских обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

Боевые действия в Харьковской области: показываем на карте

На Купянском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Враги пытались продвинуться вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодезей, Зеленой Долины, Торского, Надежды и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголово.

Ситуация на Лиманском направлении: карта боев

На Северском направлении атаки оккупантов были у Выемки, Серебрянки и Федоровки. Там за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне атаковали 7 раз в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 наступления противника в районах Мирного, Новоторецкого, Миролюбовки, Малиновки, Разино, Луча, Удачного, Новосергиевки, Орехового, Алексеевки, Дачного и в направлении Новоэкономического, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

Покровское направление фронта: карта

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов врага в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник пытался продвинуться вперед возле Новозлатополя.

На Ореховском направлении россияне атаковали позиции украинских войск в сторону Новопавловки.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Силы обороны Украины наносят россиянам потери в живой силе и технике. Защитники активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За сутки нанесены удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Потери захватчиков составили 1120 человек.