Враг пытается прорвать оборону на 6 направлениях: карта боевых действий на 7 апреля

Оккупанты не оставляют попыток наступать и захватить новые территории. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.

Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении, где враг не прекращает штурмов.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.: украинские защитники отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

: ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

Бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

: наши защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг не оставляет атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Севере ситуация без изменений

: враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.