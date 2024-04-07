Враг пытается прорвать оборону на 6 направлениях: карта боевых действий на 7 апреля
7 апреля 2024, 08:49Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток наступать и захватить новые территории. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.
Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении, где враг не прекращает штурмов.
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На Востоке продолжаются ожесточенные боиКупянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление: украинские защитники отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на картеБахмутское направление: ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.
Бои на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление: наши защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Враг не оставляет атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте