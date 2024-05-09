Россияне 45 раз атаковали позиции ВСУ на Авдеевском направлении: карта боевых действий за 9 мая

Украинские защитники продолжают отражать массированные российские атаки на востоке и юге. Самым горячим остается Авдеевское направление, где оккупанты 45 раз пытались штурмовать позиции ВСУ.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Также враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

ВСУ отбили атаки врага возле Петропавловки: смотрите на карте

НаСилы обороныв районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества в Луганской области.

Россияне атаковали в районе Макеевки в Луганской области: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Силы обороны держат позиции возле Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Российская армия пыталась атаковать возле Евгеновки: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают противника возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Наврагнаших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Враг штурмовал позиции возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.