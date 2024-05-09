Россияне 45 раз атаковали позиции ВСУ на Авдеевском направлении: карта боевых действий за 9 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают отражать массированные российские атаки на востоке и юге. Самым горячим остается Авдеевское направление, где оккупанты 45 раз пытались штурмовать позиции ВСУ.
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Также враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении наши воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
ВСУ отбили атаки врага возле Петропавловки: смотрите на картеНа Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества в Луганской области.
Россияне атаковали в районе Макеевки в Луганской области: смотрите на картеНа Бахмутском направлении наши воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
Силы обороны держат позиции возле Белогоровки: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.
Российская армия пыталась атаковать возле Евгеновки: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.
ВСУ сдерживают противника возле Красногоровки: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.
Враг штурмовал позиции возле Старомайорского: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах, 10 районах сосредоточения личного состава и 1 другом важном объекта противника.