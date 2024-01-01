Враг пытается прорвать оборону в Харьковской области: карта боевых действий 1 января

Силы обороны уже 677 дней дают отпор противнику в полномасштабной войне. Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов и наносят им значительные потери.

Всего за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Упорные бои идут на Авдеевском направлении, где враг пытается окружить город.

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Какая ситуация на Востоке

Нароссияне продолжают попытки наступать. Так, украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Враг атакует Купянское направление: смотрите на карте

Наоккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области. Нанаши воины отбили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Возле Бахмута ведутся бои: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, украинские защитники за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Натакже продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта ВСУ отбили 4 атаки. НаСилы обороны отбили атаку противника возле Урожайного Донецкой области.Наукраинские воины отбили 5 вражеских атак вблизи Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

Оккупанты атакуют поблизости Работино: смотрите на карте

На Севере обстановка без изменений

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.В зоне ответственности ОСГВ "Север"Оперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.