Российские войска пытаются штурмовать на Новопавловском направлении: карта фронта 1 марта

Силы обороны уже 737 сутки борются против российского оккупационного войска. В то же время противник не оставляет надежды захватить наши города и села, поэтому активно проводит штурмы позиций Вооруженных Сил.

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В частности наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.Украинские войска отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Россия пыталась штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Вооруженные Силы отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили атаки врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага в живой силе и технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийских средствах, 2 пунктах управления, 1 склада боеприпасов, 1 средства радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе Роботино Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение минувших суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.