Враг хочет захватить Авдеевку и восстановить утраченные позиции: карта боевых действий 1 ноября
1 ноября 2023, 08:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают давать врагу отпор по всем направлениям фронта. В частности, на Юге и Востоке идет контрнаступательная операция.
Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
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Какая ситуация на разных направлениях фронтаПод артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме этого, враг также продолжает наносить авиационные удары и атаковать наше государство ударными БпЛА. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Там наши защитники отразили более 10 атак противника.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. На Бахмутском направлении российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши воины отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел штурмовые действия в районе Южного, однако успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
Ситуация возле Бахмута: смотрите картуНа Авдеевском направлении идут бои. Противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Захватчики пытаются наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Там наши защитники отразили около 20 атак.
Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите картуНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки. Здесь украинские воины отразили более 20 атак окупантов. На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, однако успеха не имел.
Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите картуНа Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, однако безуспешно. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении наши военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам врага. На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и пытается проводить диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на другие направления.
Силы обороны работали по врагу
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.