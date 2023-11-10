Россия штурмует на Харьковщине, Донбассе – ВСУ держат позиции: карта боевых действий за 10 ноября

Российские оккупанты продолжают игнорировать обычаи войны, обстреливая гражданские города, и пытаются штурмовать позиции ВСУ на Востоке. В то же время, наши защитники героически отражают атаки врага.

Пятница, 10 ноября, – это уже 625 сутки с начала полномасштабного вторжения. О ситуации на поле боя по состоянию на данный момент информирует 24 Канал.

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Что происходит на Востоке

Россияне сохраняют военное присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Вражеские войска ведут активные взрывные действия, чтобы предотвратить развертывание ВСУ. Собственно, захватчики увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.Как информируют в ОСГВ "Хортица", на этом участке фронта враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области – ВСУ отразили 7 атак.Российские захватчики вели штурмовые действия в районах Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Важно, что враг успеха не имел.Украинские войска отбили около 10 атак в окрестностях Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также наши защитники продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, укрепляя свои новые позиции.

Ситуация на восточных направлениях: смотрите на карте DeepState

ОСГВ "Таврия" сообщает, что на этом участке фронта враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку. ВСУ держат позиции и наносят оккупантам безумные потери. В то же время известно, что захватчики вели штурмовые действия к юго-востоку от Новокалинового, Авдеевки и Первомайского на Донетчине. Там украинские войска отразили 9 атак.Россияне совершили несколько безрезультатных наступательных операций в окрестностях Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вместе с тем Силы обороны Украины отразили более 25 атак на этом участке линии столкновения.Враг провел бесполезные попытки штурмовых действий к югу от Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Отметим, что в общей сложности на поле бои за минувшие сутки состоялось 69 боевых столкновений. Враг нанес по позициям Вооруженных Сил и населенным пунктам:

26 авиационных ударов;

2 ракетных удара;

62 удара с помощью РСЗО.

Южные направления фронта

Украинские защитники отбили 4 атаки противника в окрестностях Вербового и Работино в Запорожской области. Также ВСУ продолжают наступательную операцию в районе Мелитополя.В ОСГВ "Одесса" констатируют, что в районе Херсона украинские воины ведут контрбатарейный огонь и наносят удары по тылу российских оккупантов.

Что происходит на южных направлениях фронта: смотрите на карте DeepState

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враг понес бешеные потери в личном составе и технике. Как информируют в Генштабе утром 10 ноября, в целом отправились на лавы "200-х" 309 520 вражеских воинов, только за минувшие сутки – около 800 захватчиков.