Штурмы на Александровском направлении и более 70 атак возле Покровска: карта фронта 10 октября
- На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 атаки в разных районах.
- На Александровском направлении Силы обороны отбили 44 вражеских штурма в нескольких населенных пунктах.
Силы обороны мужественно противодействуют российской армии. За прошедшие сутки на фронте произошло 245 боевых столкновений.
Тяжелая ситуация остается, в частности, на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Южно-Слобожанском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 9 российских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия россиян в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.
Россияне атакуют вблизи Купянска: ситуация на карте
На Лиманском направлении захватчики атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставок.
На Славянском направлении российские военные 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.
Оккупанты атакуют позиции украинских войск на Славянском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении оккупанты 23 раза атаковали в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 атаки в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филиал.
Силы обороны остановили 72 атаки на Покровском направлении: ситуация на карте
На Александровском направлении Силы обороны отбили 44 вражеских штурма в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороное, Березовое, Нововасильевское, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.
На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.
На Ореховском направлении оккупанты 4 раза пытались продвинуться вперед на позиции украинских войск в районах Степного, Каменского и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили 4 тщетные попытки штурма позиций наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте
Украинские войска недавно достигли продвижения на севере Сумской области. Зато россияне имели определенное тактическое продвижение на Купянском направлении. Геолокационные записи свидетельствуют, что российские войска закрепились вдоль трассы Р-79 Купянск – Чугуев.
Также оккупанты продвинулись на Сумщине, в Донецкой области и Запорожье. Продвижение зафиксировано, в частности, вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.
Однако украинские военные противодействуют врагу. В частности, Силы специальных операций уничтожили ДРГ противника в Ямполе. ССО провели операцию, обнаружили и уничтожили российские группы, не допустив их закрепления на территории и дальнейшее продвижение.