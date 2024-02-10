Оккупанты 111 раз пытались штурмовать позиции ВСУ: карта боевых действий за 10 февраля

Украинские военные уже 717 день отражают мощные атаки врага на фронте. В то же время российская армия не оставляет намерений оккупировать территорию Украины, поэтому увеличила количество штурмов позиций Сил обороны.

За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. В целом враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Нанаши защитникиврага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

ВСУ отбили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

Наукраинские воиныпротивника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области.

Россияне атаковали вблизи Тернов: смотрите на карте

НаСилы обороныоккупантов неподалеку Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Украинские военные отбили штурмы россиян возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Враг хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

Наукраинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где

Российская армия атаковала возле Георгиевки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Силы обороны отбили атаки возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

НаСилы обороныпротивника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области.

ВСУ отбили штурмы возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери понес враг в технике

Наукраинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил. В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.