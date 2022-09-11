Враг ведет обстрелы, а ВСУ наносят оккупантам потери: карта боевых действий по состоянию на 11 сентября

Наши воины отважно противостоят захватчикам. ВСУ удается отбивать атаки по всем направлениям фронта.

В Генштабе ВСУ опубликовали актуальную информацию по фронтам. Враг вел обстрелы и пытался собрать силы, чтобы противостоять ВСУ.

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Обстрелы российских оккупантов

В Генштабе выделили направления, где враг активно обстреливал населенные пункты. Атаки были из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности:

на Северском направлении – неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

Карта боевых действий / Фото Liveuamap

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщевая;

на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка;

на Краматорском направлении – возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковловка, Белогоровка и Веселое;

Битва за Донбасс / Фото Liveuamap

на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;

на Запорожском направлении – возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Червоного и Малиновки;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Ставок, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

Битва на Юге / Фото Liveuamap

Контрнаступление и деоккупация

Силы обороны снова отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Также в Генштабе подчеркивают, что продолжают освобождать Украину. В общей сложности, за последние дни от российской оккупации наши воины освободили около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.



Наступление на Харьковщине / Фото Liveuamap

На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения. У личного состава паника. У противника большие санитарные потери на этом направлении.

ВСУ разбивают оккупантов

За сутки 10 сентября ВСУ отразили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов на Востоке Украины. Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 23 удара. Огонь накрыл 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники россиян.

Также вечером 10 сентября было известно, что авиация Сил обороны Украины почти 20 раз ударила по врагу. Также наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили, по меньшей мере, беспилотник и российскую ракету.

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