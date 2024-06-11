Россияне особенно активны на Лиманском и Покровском направлениях: карта боевых действий 11 июня

Продолжаются 839 сутки обороны Украины от российских захватчиков. С начала текущих суток, 11 июня, по всей линии фронта уже зафиксировали 37 боевых столкновений.

В Генштабе рассказали, что российская армия уже дважды ударила ракетами, осуществила 4 авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб и атаковала 40 дронами-камикадзе. Кроме этого, она примерно 500 раз обстреляла позиции ВСУ и населенные пункты.

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Какова ситуация на фронте

Насейчас россияне атакуют в направлении Волчанска. Атака продолжается, но, к счастью, ситуация контролируемая.

Россия атакует в направлении Волчанска: смотрите на карте

Наукраинские защитники отражают 2 российские атаки вблизи Берестового. Там ситуация также под контролем.

Продолжается атака вблизи Берестового: смотрите на карте

НаВСУ отражали 8 атак оккупантов. Россияне сосредотачивают свои усилия неподалеку Тернов. Там уже отбит 1 штурм, еще 3 боевых столкновения продолжаются. Также продолжаются боевые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

Россия концентрирует свои силы возле Тернов: смотрите на карте

Наукраинская армия успешно отбила 5 попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки. Сейчас продолжается 1 боевое столкновение возле Выемки.

Продолжается бой вблизи Выемки: смотрите на карте

Нас начала текущих суток зафиксировано 3 штурма противника. Один из них вблизи Часового Яра отбит, но боевые столкновения еще продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

Продолжаются бои вблизи Клещеевки и Андреевки: смотрите на карте

Наукраинская армия не допускает продвижения российских войск вглубь нашей территории. Россия пытается прорвать нашу оборону вблизи Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Сейчас продолжается 7 боестолкновений. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении продолжается 7 боевых столкновений: смотрите на карте

Нароссийская армия 2 раза начинала штурмовые действия. Возле Парасковиевки ВСУ атаку успешно отбили. Сейчас продолжается бой вблизи Красногоровки.

Продолжается боевое столкновение вблизи Красногоровки: смотрите на карте

Нароссийская армия активизировалась возле Чаривного. Там сейчас продолжается 3 боестолкновения. Россияне получают жесткий отпор от ВСУ.

Продолжаются бои возле Чаривного: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза попытались улучшить свое тактическое положение возле Малой Токмачки и Щербаков.

Россияне хотели улучшить свое положение возле Малой Токмачки и Щербаков: смотрите на карте

На остальных направлениях обстановка существенно не изменилась.