Россияне активно штурмуют Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий по состоянию на 11 января

Украинские военные уже 687 сутки героически обороняют наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. В то же время, россияне не прекращают свои активные действия, в частности, ведут активные штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений на фронте. В целом противник нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Наукраинские защитникиврага в районе Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отразили атаки врага у Синьковки: смотрите на карте

Нанаши защитникиоккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

Россияне атаковали возле Тернов: смотрите на карте

Нанаши воиныпротивника у Клещиевки Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции у Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где

ВСУ сдерживают противника возле Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел.Наукраинские защитникивозле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Украинцы отразили атаки россиян возле Работиного: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник осуществил. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.