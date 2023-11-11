Российские попытки штурмов и активность ВСУ возле Бахмута: карта боевых действий 11 ноября

На 626 сутки полномасштабного вторжения россияне не оставляют попыток штурмовать украинские позиции. Особенно активно оккупанты действуют в Донецкой области, в частности вблизи Авдеевки.

За сутки произошло 87 боевых столкновений – всего противник выпустил 5 ракет и нанес 83 авиаудара. Кроме того, оккупанты совершили 102 обстрела с применением реактивных систем залпового огня как по военным позициям, так и по гражданским населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке и Юге

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" навраг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак.Напротивник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.Нанаши воины отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация вблизи Бахмута остается напряженной: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" навраг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Враг все еще пытается окружить Авдеевку: смотрите на карте

Навраг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.Навраг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.Напротивник вел штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

Оперативная обстановка вблизи Работиного: смотрите на карте

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Север" наоперативная обстановка остается без существенных изменений.Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.