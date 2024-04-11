Самым горячим остается Бахмутское направление: карта боевых действий 11 апреля

Украинские защитники уже 778 сутки героически обороняют наше государство от активных штурмов врага. Сейчас самая горячая ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении.

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменился фронт на Востоке Украины

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Украинские защитники отбили атаку врага возле Тернов: смотрите на карту

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Враг атаковал в районе Часового Яра: смотрите на карту

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Керамик, Бердычи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Какая ситуация возле Бердычей: смотрите на карту

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

ВСУ удерживают позиции возле Красногоровки: смотрите на карту

Что происходит на Юге

На

врагпозиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Россияне атаковали позиции в районе Старомайорского: смотрите на карту

Какова ситуация на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершилна позиции наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.