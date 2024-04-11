Самым горячим остается Бахмутское направление: карта боевых действий 11 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 778 сутки героически обороняют наше государство от активных штурмов врага. Сейчас самая горячая ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении.
Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Как изменился фронт на Востоке УкраиныНа Купянском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел. На Лиманском направлении наши воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Украинские защитники отбили атаку врага возле Тернов: смотрите на картуНа Бахмутском направлении наши воины отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Враг атаковал в районе Часового Яра: смотрите на картуНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердычи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
Какая ситуация возле Бердычей: смотрите на картуНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
ВСУ удерживают позиции возле Красногоровки: смотрите на карту
Что происходит на ЮгеНа Ореховском направлении
Россияне атаковали позиции в районе Старомайорского: смотрите на картуНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Какова ситуация на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.