Зафиксировано более 200 атак, больше всего – около Покровска: карта боевых действий 11 декабря

Российская армия продолжает штурмовать позиции ВСУ на востоке нашей страны. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, 22 авиаудара, а также совершил более 3,5 тысяч обстрелов.

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Как изменилась линия фронта за последние сутки

На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.

Какова ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

Что происходит возле Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

Россияне активно штурмовали населенные пункты на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

ВСУ отбили вражескую атаку возле Сонцовки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

Как изменился фронт возле Веселого Гая: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.