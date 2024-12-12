Ситуация на фронте сложная, сразу на 2 направлениях более 40 штурмов: карта боевых действий 12 декабря

Ситуация на фронте остается сложной. Российское войско, используя свое превосходство в живой силе и технике, продолжает атаки позиций Сил обороны.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские солдаты 6 раз без успеха штурмовали позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак российских военных. ВСУ отражали штурмовые действия врага неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки вражеские силы проводили 2 попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении Вооруженные Силы Украины остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Противник штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Проминь и Покровск.

Где враг атаковал на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши защитники отбили 49 атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

ВСУ отбили 49 атак на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времевском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг вчера наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении захватчики один раз атаковали позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно противник пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями вражеские силы с территории России активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.