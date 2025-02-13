Россияне активизировались на новопавловском направлении: карта боевых действий на 13 февраля

Российские войска атакуют чуть ли не на всех направлениях фронта. Только за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных и 88 авиационных ударов, а также совершил более 5 800 обстрелов.

Смотрите также В ВСУ прекратили формирование новых бригад: Палиса объяснил причину

Какова ситуация на фронте

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

Враг атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

Оккупанты штурмовали на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

Россияне 7 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Какая ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

Враг активизировался на Новопавловском направлении: смотрите на карте

З Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.