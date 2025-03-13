Россияне активизировались почти на всех участках фронта: карта боевых действий на 13 марта
- На фронте произошло 138 боевых столкновений, в частности на Торецком, Покровском, Лиманском, Купянском и других направлениях.
- Украинские защитники успешно отражали атаки на разных направлениях, в частности на Харьковском, Северском, Гуляйпольском и Ореховском.
- На Приднепровском направлении активных действий врага не было, а на Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок.
- На Курщине украинские силы отбили 17 атак, враг совершил 334 артиллерийских обстрела, 29 авиаударов и применил 33 КАБы.
Россияне продолжают давить чуть ли не на всех участках фронта. Наиболее активно враг атаковал на Торецком, Покровском и Курском направлениях.
Всего за минувшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.
Враг 8 раз атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении россияне атаковали семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодези и Грековка.
Оккупанты пытаются прорваться на Лиманском направлении: смотрите на карте
Девять штурмов противника отбили украинские воины в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.
На Северском направлении оккупанты атаковали 9 раз: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении оккупанты совершили 19 атак неподалеку Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.
Россияне активизировались на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.
Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении оккупационные войска десять раз атаковали наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.
Оккупационные войска атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.
На Гуляйпольском удалось отбить 8 атак врага: смотрите на карте
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.
Оккупанты пытались прорваться на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 – из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 КАБы.
Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, что согласно анализу боевых действий от ISW, ВСУ удалось продвинуться в Торецке и вблизи Покровска. В то же время оккупационные войска в Курской области, а также у Боровой, Торецка и Большой Новоселки.