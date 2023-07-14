ВСУ устойчиво держат оборону, наступательные действия окупантов – безуспешны: карта боевых действий 13 июля

По состоянию на 506 сутки полномасштабного вторжения Россия продолжает сосредоточивать свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, а за последние сутки произошло около 30 боевых столкновений.

При этом защитники Украины на протяжении последних суток нанесли 10 авиаударов по оккупантам. 8 из них были по районам сосредоточения личного состава, а 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Достойно внимания Еще 550 ликвидированных окупантов и более 100 единиц техники: потери врага по состоянию на 14 июля

Также стоит отметить, что россияне понесли потери и в результате действий украинских подразделений ракетных войск и артиллерии. Так, за последние сутки воины Украины поразили:

район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов,

10 артиллерийских средств на огневых позициях,

3 средства противовоздушной обороны,

радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,

станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

Подробнее о ситуации на Востоке и Севере

в районе Берховки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области.

Ситуация поблизости Бахмута: карта

наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Спирное и Раздолевка Донецкой области., под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

ВСУ отражают атаки на Авдеевском направлении: карта

ВСУ закрепляются на Юге Украины

Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области,

Казачье Херсонской области.

Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области,

Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки Донецкой области.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.оперативная обстановка без существенных изменений.противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиационные удары в районах населенных пунктов:Также захватчики совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них:В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Защитники Украины закрепляются на Юге: карта