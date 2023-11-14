Враг пытается оцепить Авдеевку и штурмовать Марьинку: карта боевых действий за 14 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уже 629 суток отбивают мощные штурмы врага, возвращая наши территории. Враг в то же время пытается окружить Авдеевку в Донецкой области, а также атакует позиции ВСУ в районе Марьинки.
Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Какая ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.
Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где наши защитники отбили 6 атак.
Россия вела безуспешные действия у Надежды: смотрите на карте
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отбили 15 атак.
В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны отбили атаки возле Ивановского: смотрите на карте
На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 18 атак.
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 24 атаки.
Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не достиг.
Противник вел наступление возле Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Украинские военные отбили атаку у Работиного: смотрите на картеСилы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Как изменилась ситуация в других направленияхНа Волынском и Полесском направлениям
Какие потери имел враг в технике
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и одну важную цель врага.