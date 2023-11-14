Враг пытается оцепить Авдеевку и штурмовать Марьинку: карта боевых действий за 14 ноября

Украинские военные уже 629 суток отбивают мощные штурмы врага, возвращая наши территории. Враг в то же время пытается окружить Авдеевку в Донецкой области, а также атакует позиции ВСУ в районе Марьинки.

Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где наши защитники

Россия вела безуспешные действия у Надежды: смотрите на карте

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отбили 15 атак.

В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны отбили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 18 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Навраг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

Напротивник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не достиг.

Противник вел наступление возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Нанаши защитникизахватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Украинские военные отбили атаку у Работиного: смотрите на карте

Как изменилась ситуация в других направлениях

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.На

Какие потери имел враг в технике

Оперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и одну важную цель врага.