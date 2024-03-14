Враг 79 раз штурмовал позиции ВСУ на фронте: карта боевых действий за 14 марта
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине продолжаются 750 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Активнее всего враг штурмует позиции на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
Враг атаковал возле Табаевки: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.
Россияне штурмовали позиции в районе Белогоровки: смотрите на картеНа Бахмутском направлении Сили обороны отбили 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.
ВСУ отбили атаки врага в районе Часового Яра: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Силы обороны удерживают позиции возле Бердичей: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне пытались наступать в районе Красногоровки: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
Враг атаковал в районе Старомайорского: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток, осуществлено 2 безуспешные штурмы позиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.