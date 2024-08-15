Россияне атакуют в направлении Покровска и Торецка: карта боевых действий на 15 августа

Вооруженные Силы Украины уже 904 дня подряд противостоят оккупанту по всей линии фронта. Так, только за минувшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

Также за это время россияне совершили 4365 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня. Главное из сводки Генштаба, передает 24 Канал.

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Ситуация на фронте

Состоялось 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.За сутки произошло 9 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.Враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов и Макеевки.

Атаки россиян на Лиманском направлении: смотрите на карте

Северское направление. Украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

Обстановка на Северском направлении: смотрите на карте

Оккупанты атаковали 5 раз возле Часового Яра и Андреевки.Враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Россияне не оставляют Торецкое направление: смотрите на карте

Наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Покровское направление до сих пор самое горячее: смотрите на карте

Силы обороны отбили 8 атак у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.. Противник совершил 7 штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара.Оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки – в общем провели 3 штурма.Российские захватчики атаковали наши позиции 7 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.