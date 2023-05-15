Многочисленные атаки на Марьинку, в Бахмуте ситуация динамичная: карта боевых действий 15 мая

Российские войска, неся колоссальные потери, все еще пытаются наступать на нескольких направлениях фронта на Востоке. Силы обороны отражают атаки, а также пытаются изменить ход войны - сейчас идет динамичная фаза.

О ситуации на поле боя по состоянию на 15 мая рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ, следить за тем, как меняются линии фронта – можно с помощью онлайн-карты Deep State. 24 Канал анализирует ситуацию и рассказывает главное, что нужно знать о динамике войны в Украине.

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Противник сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.

Штурмы и наступления на Востоке

На Бахмутском направлении российские войска продолжают наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары возле Ивановского и Ступочек.

От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Червоное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

Больше о том, что происходит в Бахмуте

В ISW отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаку в районе города Бахмут Донецкой области на фоне заявлений о дальнейших достижениях на Юго-Запад от города. По состоянию на 14 мая в Институте говорят, что российские войска не добились никаких успехов в Бахмуте и в его окрестностях.

Линия наступления возле Бахмута: карта

направлении враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Враг активно пытается наступать на Марьинку: карта

направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

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Без попыток наступления, но обстрелами приграничья

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области.

Между тем, совершил обстрелы около 40 населенных пунктов: Времовка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и БПЛА "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей россиян.