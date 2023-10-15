Враг пытается наступать на 4 направлениях: карта боевых действий на 15 октября

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу. Силы обороны не только отражают атаки российских оккупантов, но и шаг за шагом освобождают территории.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону на Востоке, а также проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении и вблизи Бахмута. Только за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений с врагом.

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Враг пытается наступать на Востоке

Навраг не оставляет попыток наступать. В течение суток ВСУ отразили на этом участке фронта 10 атак противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Где пытался наступать враг на Купянском направлении: смотрите на карте

НаСилы обороны сдерживают наступление вблизи Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. В течение суток ВСУ отразили 5 атак россиян.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Наукраинские защитники продолжают наступать южнее Бахмута. ВСУ наносят урон противнику в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ наступают возле Бахмута: смотрите на карте

Наоккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ, однако успеха не имеют. За сутки на этом участке фронта произошло 15 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Жестокие бои продолжаются поблизости Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Наукраинские защитники отразили более 10 атак врага вблизи Марьинки. Навраг наступательных действий не вел.Нароссийские военные в течение суток 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, однако успеха не имели. Наукраинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника. НаВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Юге ВСУ осуществляют наступательные операции: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.