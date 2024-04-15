Россияне пытаются прорваться на Лиманском направлении: карта боевых действий 15 апреля

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 99 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 15 апреля

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов неподалеку Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз. Оккупанты хотели продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

Оккупанты значительно активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от населенных пунктов Озаряновка и Торецк.

Россияне атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

Россияне 7 раз атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две вражеские попытки продвижения вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, что в Институте изучения войны считают, что россияне, вероятно, активизировали атаки с использованием бронетехники по всей линии фронта. Кроме того, оккупанты активно используют гражданские авто во время штурмов, ведь они более маневренные, что позволяет уклоняться от украинских дронов.